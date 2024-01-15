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Сотни жителей Верхней Пышмы остались без отопления из-за аварии на теплосетях
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Верхней Пышме сотни местных жителей остались без отопления из-за коммунальной аварии на теплосетях. Также батареи остыли в семи детских садах и двух школах.
Прорыв произошёл в северной, наиболее плотно застроенной части города-спутника Екатеринбурга. Со слов местных жителей, конденсат из теплотрассы шёл ещё перед Новым годом, но ремонтники в праздники не обращали на это внимание.
Когда же АО «Управление тепловыми сетями» взялось за ремонт, отопление отключилось в нескольких кварталах домов по улицам Юбилейной, Машиностроителей, Уральских рабочих, а также Успенскому проспекту, пишет 66.RU.
В двух школах Верхней Пышмы детей перевели на дистант (№ 2 и № 3), который продлится, как минимум, до 18 января. Домой отправили также воспитанников семи верхнепышминских детских садов.
Точные сроки завершения ремонтных работ пока не обозначены.
Прорыв произошёл в северной, наиболее плотно застроенной части города-спутника Екатеринбурга. Со слов местных жителей, конденсат из теплотрассы шёл ещё перед Новым годом, но ремонтники в праздники не обращали на это внимание.
Когда же АО «Управление тепловыми сетями» взялось за ремонт, отопление отключилось в нескольких кварталах домов по улицам Юбилейной, Машиностроителей, Уральских рабочих, а также Успенскому проспекту, пишет 66.RU.
В двух школах Верхней Пышмы детей перевели на дистант (№ 2 и № 3), который продлится, как минимум, до 18 января. Домой отправили также воспитанников семи верхнепышминских детских садов.
Точные сроки завершения ремонтных работ пока не обозначены.
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