Сотни жителей Верхней Пышмы остались без отопления из-за аварии на теплосетях

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Верхней Пышме сотни местных жителей остались без отопления из-за коммунальной аварии на теплосетях. Также батареи остыли в семи детских садах и двух школах.Прорыв произошёл в северной, наиболее плотно застроенной части города-спутника Екатеринбурга. Со слов местных жителей, конденсат из теплотрассы шёл ещё перед Новым годом, но ремонтники в праздники не обращали на это внимание.Когда же АО «Управление тепловыми сетями» взялось за ремонт, отопление отключилось в нескольких кварталах домов по улицам Юбилейной, Машиностроителей, Уральских рабочих, а также Успенскому проспекту, пишет 66.RU.В двух школах Верхней Пышмы детей перевели на дистант (№ 2 и № 3), который продлится, как минимум, до 18 января. Домой отправили также воспитанников семи верхнепышминских детских садов.Точные сроки завершения ремонтных работ пока не обозначены.