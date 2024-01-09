Сильный пожар возник на территории конного клуба в Верхнем Дуброво

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Крупный пожар случился сегодня, 16 января, в свердловском посёлке городского типа Верхнее Дуброво. Во второй половине дня там заполыхало на территории конного клуба «Дубрава».К счастью, загорелись не конюшни (что наверняка бы привело к гибели животных, судя по масштабу пожара), а в летнем ресторане, где люди тоже не пострадали, в силу их там отсутствия в зимний период. Общая площадь пожара составила 460 квадратных метров.На борьбу с огненной стихией направлена дюжина специалистов по пожаротушению. На данный момент, судя по сообщениям областного отделения Министерства чрезвычайных ситуаций, пожар ими локализован и идут работы по ликвидации его очагов. После исчезновения последнего языка пламени начнётся проливка и разбор погорелых конструкций.Посёлок городского типа Верхнее Дуброво находится на территории Белоярского района Свердловской области. Основан он был в 1889 году. Конный клуб «Дубрава» — одна из главных достопримечательностей ПГТ, хоть и был открыт совсем недавно, в 2016 году. В комплекс клуба входят конюшни, несколько спортивных полей для разминки и для соревнований, крытые манежи и два ресторана (вернее, теперь только один).