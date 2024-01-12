Свердловские спасатели предупредили о сильном ветре 17 января





– напомнили в МЧС. «Если сильный ветер застал вас на улице держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев. Опасность могут представлять элементы кровли и стекол, сорванных ветром. Подобная угроза возрастает вблизи строящихся или ремонтируемых зданий»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Спасатели предупреждают жителей Свердловской области о сильном ветре с порывами до 17 метров в секунду, который ожидается завтра, 17 января.При ЧП необходимо звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».