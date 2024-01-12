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Свердловские спасатели предупредили о сильном ветре 17 января
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Спасатели предупреждают жителей Свердловской области о сильном ветре с порывами до 17 метров в секунду, который ожидается завтра, 17 января.
При ЧП необходимо звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».
«Если сильный ветер застал вас на улице держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев. Опасность могут представлять элементы кровли и стекол, сорванных ветром. Подобная угроза возрастает вблизи строящихся или ремонтируемых зданий»,
– напомнили в МЧС.
При ЧП необходимо звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».
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