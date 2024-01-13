«Субару» сбила подростка под Екатеринбургом

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Накануне водитель на автомобиле «Субару Импреза» сбил 16-летнего подростка, который переходил дорогу в неположенном месте. Ребенок находится в коме, его отвезли в 9 детскую больницу, сообщают в УГИБДД по Свердловской области.«Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что водитель автомобиля «Субару Импреза», является жителем посёлка Колос, имеет общий стаж управления транспортными средствами 34 года, к административной ответственности привлекался 195 раз, 17 штрафов не оплачено. Водитель освидетельствован сотрудниками на состояние опьянения, опьянение не установлено», – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции региона.Также сообщается, что у ребенка на одежде не было светоотражателей, а дорога была в плохом состоянии.«Госинспектором дорожного надзора Госавтоинспекции выявлены неудовлетворительные дорожные условия, выразившиеся в нерасчищенном тротуаре, обслуживающей дорогу организации выдано предписание на устранение недостатков», – рассказали в ГИБДД.