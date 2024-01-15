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Не сумевший подняться в воздух самолёт «Уральских авиалиний» отстранили от полётов
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Самолёт, который два дня подряд пытались поднять в воздух, отстранили от полётов. Проблема может быть вызвана неисправностью двигателя, пишет телеграм-канал SHOT.
По данным телеграм-издания, впервые самолёт отказался взлетать вчера, когда Airbus А321 должен был вылететь из Екатеринбурга в Сочи. Ещё на взлётно-посадочной полосе судно не стало переходить на взлётный режим из-за проблем с первым двигателем. В итоге взлёт решили прервать, а пассажиров отправить на море на резервном борту.
Сегодня, как заявляется, пилоты повторили попытку поднять судно в небо, но также на полосе прервали взлёт из-за нестабильных оборотов всё того же первого двигателя. Пассажирам снова пришлось ждать резервный борт.
Утверждается, что теперь «Уральские авиалинии» ждёт проверка от Госавианадзора по техническому обслуживанию самолётов.
В самой авиакомпании порталу «Е1» заявили, что обнаруженная неисправность уже находится в процессе устранения. Предполагается, что проблемы могли возникнуть в топливной системе двигателя, а её можно заменить.
По данным телеграм-издания, впервые самолёт отказался взлетать вчера, когда Airbus А321 должен был вылететь из Екатеринбурга в Сочи. Ещё на взлётно-посадочной полосе судно не стало переходить на взлётный режим из-за проблем с первым двигателем. В итоге взлёт решили прервать, а пассажиров отправить на море на резервном борту.
Сегодня, как заявляется, пилоты повторили попытку поднять судно в небо, но также на полосе прервали взлёт из-за нестабильных оборотов всё того же первого двигателя. Пассажирам снова пришлось ждать резервный борт.
Утверждается, что теперь «Уральские авиалинии» ждёт проверка от Госавианадзора по техническому обслуживанию самолётов.
В самой авиакомпании порталу «Е1» заявили, что обнаруженная неисправность уже находится в процессе устранения. Предполагается, что проблемы могли возникнуть в топливной системе двигателя, а её можно заменить.
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