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В Екатеринбурге из-за прорыва трубы с горячей водой эвакуировали 178-ю школу
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге из-за прорыва трубы с горячей водой в 178-й школе на Уралмаше эвакуировали всех учащихся. Дети не пострадали.
Как сообщает информационное агентство «ЕАН», ссылаясь на пресс-службу городской администрации, прорыв трубы случился в душевой спортзала на втором этаже школы. В результате затопило несколько помещений, в том числе гардероб, где хранилась верхняя одежда учеников.
Коммунальная авария на отопление в здании не сказалась, однако школу пришлось обесточить, согласно инструкции технической безопасности. В связи с этим руководство решило отпустить первую смену домой, а для второй провести уроки дистанционно.
Как сообщает информационное агентство «ЕАН», ссылаясь на пресс-службу городской администрации, прорыв трубы случился в душевой спортзала на втором этаже школы. В результате затопило несколько помещений, в том числе гардероб, где хранилась верхняя одежда учеников.
Коммунальная авария на отопление в здании не сказалась, однако школу пришлось обесточить, согласно инструкции технической безопасности. В связи с этим руководство решило отпустить первую смену домой, а для второй провести уроки дистанционно.
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