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В Ревде подвал многоквартирного дома на Мира затопило канализацией
Скрины из видео: «Ревда-инфо»
В Ревде подвал многоквартирного дома на улице Мира, 6А затопило канализационными стоками. Люди жалуется на невыносимый запах.
По словам женщины, жильцы уже обращались в управляющую компанию «РЭП», но там людям предложили обратиться в «Водоканале». В «Водоканале», так как организация не обслуживает внутридомовое имущество, отправили обратно в «РЭП».
«Невозможно находиться в квартирах на первом этаже! Вонь просто неимоверная! У нас дети! Мы как в канализационном бункере! Куда писать, кому звонить?»,
– приводят слова одной из жительниц домой в телеграм-канале «Ревда-инфо».
По словам женщины, жильцы уже обращались в управляющую компанию «РЭП», но там людям предложили обратиться в «Водоканале». В «Водоканале», так как организация не обслуживает внутридомовое имущество, отправили обратно в «РЭП».
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