В Ревде подвал многоквартирного дома на Мира затопило канализацией





приводят слова одной из жительниц домой в телеграм-канале «Ревда-инфо». «Невозможно находиться в квартирах на первом этаже! Вонь просто неимоверная! У нас дети! Мы как в канализационном бункере! Куда писать, кому звонить?»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Ревде подвал многоквартирного дома на улице Мира, 6А затопило канализационными стоками. Люди жалуется на невыносимый запах.По словам женщины, жильцы уже обращались в управляющую компанию «РЭП», но там людям предложили обратиться в «Водоканале». В «Водоканале», так как организация не обслуживает внутридомовое имущество, отправили обратно в «РЭП».