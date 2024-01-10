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Спасавшаяся от огня жительница Лесного погибла от падения с пятого этажа

11.00 Понедельник, 15 января 2024
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Лесном в минувшее воскресенье, 14 января, во время пожара в многоквартирном доме на улице Ленина 51-летняя местная жительница погибла после падения с пятого этажа. По факту инцидента СК начал проверку.

Как сообщает телеграм-канал «В Лесном» со ссылкой на очевидцев, женщина пыталась спастись от огня. После падения она какое-то время ещё была жива. Очевидцы утверждают, что слышали, как она просила о помощи. По данным издания, она скончалась от открытой черепно-мозговой травмы.

В результате пожара также пострадал хозяин квартиры и жительница седьмого этажа. Они сейчас в больнице.

Старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга сообщил, что тело женщины направили на экспертизу для выяснения причины смерти. Также был организован осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы.

Начальник пресс-службы регионального главка МВД в качестве предварительных версий пожара назвал неосторожное обращение с огнём и неисправность бытовой техники.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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