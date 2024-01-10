Пожилой екатеринбуржец с внучкой попали в ДТП на ЕКАД

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Два человека пострадали в ДТП на ЕКАД. По предварительным данным, водитель Lada Granta отвлёкся от дороги и выехал на встречную полосу, где ехал Chevrolet Klan.Авария произошла вчера, 14 января, примерно в 15.45. В результате происшествия пострадали 72-летний екатеринбуржец, управлявший Chevrolet и его 14-летняя внучка. Их с различными травмами доставили в больницу, сообщили «Вечерним ведомостям» в ГИБДД Екатеринбурга.Lada управлял 35-летний мужчина со стажем вождения 12 лет. В разговоре с госавтоинспекторами он объяснил, что уходил от столкновения со встречным Mercedes, но случайно наехал на обочину, отчего его самого вынесло на встречную полосу, где он уже столкнулся с Chevrolet.