Прокуратура начала проверку из-за получения травмы головы 17-летнего хоккеиста во время матча в Асбесте

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Прокуратура Асбеста начала проверку из-за получения травмы головы 17-летнего хоккеиста во время матча. Об этом сообщила прокуратура Свердловской области.Во время проведения матча между игроками команды «Тюменский легион» из Тюмень и местной команды «Хризотил», произошло столкновение во время игры, в результате которого подросток из «Тюменского легиона» получил травму головы.Скорая, которая дежурила во время игры обнаружила у подростка травму головы и шейного отдела позвоночника. Затем он был доставлен в больницу Асбеста. Позже спортсмена вертолетом эвакуировали в Екатеринбург. Медики диагностировали у спортсмена черепно-мозговую травму.