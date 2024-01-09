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Прокуратура начала проверку из-за получения травмы головы 17-летнего хоккеиста во время матча в Асбесте
Фото: Вечерние ведомости
Прокуратура Асбеста начала проверку из-за получения травмы головы 17-летнего хоккеиста во время матча. Об этом сообщила прокуратура Свердловской области.
Во время проведения матча между игроками команды «Тюменский легион» из Тюмень и местной команды «Хризотил», произошло столкновение во время игры, в результате которого подросток из «Тюменского легиона» получил травму головы.
Скорая, которая дежурила во время игры обнаружила у подростка травму головы и шейного отдела позвоночника. Затем он был доставлен в больницу Асбеста. Позже спортсмена вертолетом эвакуировали в Екатеринбург. Медики диагностировали у спортсмена черепно-мозговую травму.
Во время проведения матча между игроками команды «Тюменский легион» из Тюмень и местной команды «Хризотил», произошло столкновение во время игры, в результате которого подросток из «Тюменского легиона» получил травму головы.
Скорая, которая дежурила во время игры обнаружила у подростка травму головы и шейного отдела позвоночника. Затем он был доставлен в больницу Асбеста. Позже спортсмена вертолетом эвакуировали в Екатеринбург. Медики диагностировали у спортсмена черепно-мозговую травму.
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