Появились подробности смертельного ДТП на автодороге «Пермь-Екатеринбург»

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

13 января на 232 км автодороги «Пермь-Екатеринбург» Нижнесергинского района столкнулись пассажирский автобус ПАЗ и грузовой автомобиль «Вольво». Сотрудники ГАИ установили, что водитель ПАЗа, при совершении маневра разворота, не уступил дорогу «Вольво», произошло столкновение. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.Пассажир автобуса, мужчина 1961 года рождения, погиб на месте. Еще семеро пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести.Водитель автобуса ПАЗ, имеет водительский стаж 16 лет, к административной ответственности за нарушения ПДД привлекался 1 раз. За рулем был трезв. Водитель рассказал, что перевозил восьмерых рабочих на другой объект. На водителя составлен административный протокол по статье «Управление транспортным средством при наличии неисправностей» (п.1 ч.1 ст. 12.5 КоАП РФ).Водитель автомобиля «Вольво», имеет стаж вождения 34 года, к административной ответственности ранее привлекался 3 раза. По результатам освидетельствования — трезв. В отношении водителя составлены административные протоколы по статье «Управление транспортным средством при наличии неисправностей» (п.1 ч.1 ст. 12.5 КоАП РФ) и «Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков» (ч.1 ст. 12.2 КоАП РФ).Также при осмотре места аварии госавтоинспекторы обнаружили зимнюю скользкость в виде снежного наката. Обслуживающей автодорогу организации выдано предписание.