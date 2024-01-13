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СМИ узнали, кто был за рулем «Гелендвагена» во время ДТП в центре Екатеринбурга
Фото: Вечерние ведомости
За рулем автомобиля Mercedes-Benz, который 13 января пролетел на красный, из-за чего произошло столкновение с Kia, сидел криминальный авторитет Марсель Гасанов. Об этом сообщает издание Е1.
Издание выяснило, что «Гелендваген» зарегистрирован на жену Гасанова. Но по словам очевидцев, в ночь ДТП за рулем был мужчина. После ДТП он вышел из машины и сбежал.
«Авария обошлась без пострадавших», — рассказали в ГИБДД Екатеринбурга изданию.
Марсель Гасанов известен как участник многочисленных криминальных разборок в Екатеринбурге. В 2010 году он был признан виновным по статье «Разбой» и приговорен к семи годам лишения свободы. В колонии он начал обрастать специфическими связями, а после освобождения осел в Екатеринбурге.
Издание выяснило, что «Гелендваген» зарегистрирован на жену Гасанова. Но по словам очевидцев, в ночь ДТП за рулем был мужчина. После ДТП он вышел из машины и сбежал.
«Авария обошлась без пострадавших», — рассказали в ГИБДД Екатеринбурга изданию.
Марсель Гасанов известен как участник многочисленных криминальных разборок в Екатеринбурге. В 2010 году он был признан виновным по статье «Разбой» и приговорен к семи годам лишения свободы. В колонии он начал обрастать специфическими связями, а после освобождения осел в Екатеринбурге.
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