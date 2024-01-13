В Нижнем Тагиле на пешеходном переходе сбили девочку-подростка

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Вчера, 51-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ2111, сбил несовершеннолетнюю на пешеходном переходе. В ДТП 16-летняя девочка получила травмы и была доставлена в «Детскую центральную больницу». Позднее ей было разрешено уйти домой.Водитель автомобиля ВАЗ имеет стаж управления транспортным средством категории «В» 20 лет. В 2023 году был привлечен к административной ответственности три раза. Мужчина был трезв.Сам водитель рассказал, что подъезжая к пешеходному переходу неожиданно на него вышла девушка. В отношении автомобилиста составлен административный протокол за непредоставление преимущества пешеходу (ст.12.18 КоАП РФ) и за причинение вреда здоровью пешеходу (ст.12.24 КоАП).Также сотрудниками изучены дорожные условия места происшествия, и выявлены недостатки, такие как снежный накат и наличие снежных валов. Организации, обслуживающей автодорогу, выданы рекомендации по устранению этих недостатков.