В Сысерти в ДТП пострадал пешеход

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Сегодня на 9 километре автодороги «г.Арамиль — с.Фомино» водитель автомобиля Лада Самара, 50-летний мужчина, сбил, 83-летнюю женщину, которая переходила по пешеходному переходу. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована в больницу № 36 в Екатеринбурге.Сотрудники ГАИ выяснили, что водитель автомобиля Лада Самара является жителем поселка Бобровский, имеет стаж вождения 26 лет, к административной ответственности привлекался 5 раз. Водитель был трезв.Мужчина рассказал, что ехал со скоростью 40 км/ч. Приближаясь к пешеходному переходу, из-за сугробов он не заметил пешехода, переходящего дорогу. Хотя он и совершил резкое торможение, но избежать наезда не удалось.При проверке состояния дороги сотрудниками Госавтоинспекции были выявлены нарушения: рыхлый снег, снежные валы и изменение положения знака «Пешеходный переход». Обслуживающей дорогу организации выдано предписание на устранение недостатков.Также возбуждено административное дело по статье «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений» (ст.12.34 КоАП РФ).