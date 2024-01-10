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В Сысерти в ДТП пострадал пешеход
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Сегодня на 9 километре автодороги «г.Арамиль — с.Фомино» водитель автомобиля Лада Самара, 50-летний мужчина, сбил, 83-летнюю женщину, которая переходила по пешеходному переходу. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.
В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована в больницу № 36 в Екатеринбурге.
Сотрудники ГАИ выяснили, что водитель автомобиля Лада Самара является жителем поселка Бобровский, имеет стаж вождения 26 лет, к административной ответственности привлекался 5 раз. Водитель был трезв.
Мужчина рассказал, что ехал со скоростью 40 км/ч. Приближаясь к пешеходному переходу, из-за сугробов он не заметил пешехода, переходящего дорогу. Хотя он и совершил резкое торможение, но избежать наезда не удалось.
При проверке состояния дороги сотрудниками Госавтоинспекции были выявлены нарушения: рыхлый снег, снежные валы и изменение положения знака «Пешеходный переход». Обслуживающей дорогу организации выдано предписание на устранение недостатков.
Также возбуждено административное дело по статье «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений» (ст.12.34 КоАП РФ).
В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована в больницу № 36 в Екатеринбурге.
Сотрудники ГАИ выяснили, что водитель автомобиля Лада Самара является жителем поселка Бобровский, имеет стаж вождения 26 лет, к административной ответственности привлекался 5 раз. Водитель был трезв.
Мужчина рассказал, что ехал со скоростью 40 км/ч. Приближаясь к пешеходному переходу, из-за сугробов он не заметил пешехода, переходящего дорогу. Хотя он и совершил резкое торможение, но избежать наезда не удалось.
При проверке состояния дороги сотрудниками Госавтоинспекции были выявлены нарушения: рыхлый снег, снежные валы и изменение положения знака «Пешеходный переход». Обслуживающей дорогу организации выдано предписание на устранение недостатков.
Также возбуждено административное дело по статье «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений» (ст.12.34 КоАП РФ).
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