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В Краснотурьинске зарегистрировано семь случаев заражения гепатитом А
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В городе Краснотурьинске с 11 по 12 января было зарегистрировано семь случаев гепатита А у взрослых. На данный момент диагноз лабораторно подтвержден у троих человек. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.
После проведения расследования выяснилось, что все заболевшие в разное время покупали еду в закусочных «Гиро» (ул. Ленинского комсомола, 21 и ул. Рюмина, 1/1). При проверке были выявлены нарушения: отсутствие водоснабжения, отсутствие товарно-сопроводительных документов у продукции, непрохождение сотрудниками медицинского обследования, а также приготовление блюд без специальной одежде.
Санврачи проводят лабораторное обследование сотрудников кафе, а также воды и еды в заведении. Заболевшие и контактные лица находятся под медицинским наблюдением. Также вакцинируют тех, кто контактировал. Закусочная временно закрыта. Материалы передали в суд для приостановления работы точек.
После проведения расследования выяснилось, что все заболевшие в разное время покупали еду в закусочных «Гиро» (ул. Ленинского комсомола, 21 и ул. Рюмина, 1/1). При проверке были выявлены нарушения: отсутствие водоснабжения, отсутствие товарно-сопроводительных документов у продукции, непрохождение сотрудниками медицинского обследования, а также приготовление блюд без специальной одежде.
Санврачи проводят лабораторное обследование сотрудников кафе, а также воды и еды в заведении. Заболевшие и контактные лица находятся под медицинским наблюдением. Также вакцинируют тех, кто контактировал. Закусочная временно закрыта. Материалы передали в суд для приостановления работы точек.
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