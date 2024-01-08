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Водитель каршеринга устроил ДТП с тремя пострадавшими в Екатеринбурге
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге, сегодня ночью, водитель каршеринга устроил ДТП с тремя пострадавшими в Академическом. Сообщило издание E1.RU.
Как сообщает издание, «Делимобиль» влетел в курьерскую Matiz, которая стояла на светофоре. После этого каршеринг отлетел в рядом припаркованный транспорт и оказался в кювете. По словам очивидцев, водитель «Делимобиль» был нетрезв.
Как сообщает издание, «Делимобиль» влетел в курьерскую Matiz, которая стояла на светофоре. После этого каршеринг отлетел в рядом припаркованный транспорт и оказался в кювете. По словам очивидцев, водитель «Делимобиль» был нетрезв.
«В результате ДТП три человека доставлены в больницу. По факту автоаварии сотрудники Госавтоинспекции проводят административное расследование»,
— сообщило ГИБДД изданию Е1.
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