Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге объехавший пробку по тротуару водитель найден сотрудниками ДПС
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Екатеринбурге объехавший пробку по тротуару водитель найден сотрудниками ДПС и оштрафован. Об этом сообщает свердловское управление ГИБДД.
10 января было опубликовано видео, как водитель «Subaru Forester» двигался по тротуару на Сибирском тракте. После появления видео в СМИ нарушением заинтересовалось ГИБДД.
Автоинспекторы выяснили, что за рулем находился 21-летний житель Екатеринбурга. У водителя стаж менее одного года, но он уже успел совершить девять правонарушений. Мужчина объяснил свой поступок тем, что торопился по личным делам.
Правонарушителю выписали штраф 2 тысячи рублей за езду по тротуару и еще 500 рублей за отсутствие страховки на машину.
10 января было опубликовано видео, как водитель «Subaru Forester» двигался по тротуару на Сибирском тракте. После появления видео в СМИ нарушением заинтересовалось ГИБДД.
Автоинспекторы выяснили, что за рулем находился 21-летний житель Екатеринбурга. У водителя стаж менее одного года, но он уже успел совершить девять правонарушений. Мужчина объяснил свой поступок тем, что торопился по личным делам.
Правонарушителю выписали штраф 2 тысячи рублей за езду по тротуару и еще 500 рублей за отсутствие страховки на машину.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Водитель иномарки погиб в ДТП возле посёлка Белоярский
09 января 2024
09 января 2024