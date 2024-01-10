Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге объехавший пробку по тротуару водитель найден сотрудниками ДПС и оштрафован. Об этом сообщает свердловское управление ГИБДД.10 января было опубликовано видео, как водитель «Subaru Forester» двигался по тротуару на Сибирском тракте. После появления видео в СМИ нарушением заинтересовалось ГИБДД.Автоинспекторы выяснили, что за рулем находился 21-летний житель Екатеринбурга. У водителя стаж менее одного года, но он уже успел совершить девять правонарушений. Мужчина объяснил свой поступок тем, что торопился по личным делам.Правонарушителю выписали штраф 2 тысячи рублей за езду по тротуару и еще 500 рублей за отсутствие страховки на машину.