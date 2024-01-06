Три легковушки столкнулись с грузовиком на трассе под Екатеринбургом

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Сразу три легковых автомобиля – Шкода, Ниссан и Опель столкнулись с грузовой машиной. Сотрудники ГИБДД на месте выясняют обстоятельства аварии.По предварительным данным, медики осматривают трёх человек, сообщает пресс-служба управления свердловской ГИБДД. Среди них один ребенок.Сама авария произошла на 34 км трассы «Екатеринбург-Шадринск-Курган» в Белоярском районе. О пострадавших пока не сообщается.