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Три легковушки столкнулись с грузовиком на трассе под Екатеринбургом
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Сразу три легковых автомобиля – Шкода, Ниссан и Опель столкнулись с грузовой машиной. Сотрудники ГИБДД на месте выясняют обстоятельства аварии.
По предварительным данным, медики осматривают трёх человек, сообщает пресс-служба управления свердловской ГИБДД. Среди них один ребенок.
Сама авария произошла на 34 км трассы «Екатеринбург-Шадринск-Курган» в Белоярском районе. О пострадавших пока не сообщается.
По предварительным данным, медики осматривают трёх человек, сообщает пресс-служба управления свердловской ГИБДД. Среди них один ребенок.
Сама авария произошла на 34 км трассы «Екатеринбург-Шадринск-Курган» в Белоярском районе. О пострадавших пока не сообщается.
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