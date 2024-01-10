Свердловское МЧС продлило предупреждение об аномальных морозах до 15 января

– рекомендуют в МЧС.

«Автомобилистам рекомендуется ограничить на период холодов использование личного транспорта. При длительной стоянке автомобиля в условиях низких температур двигатель автомобиля может замерзнуть. Если машина заглохла вдали от населенного пункта или в незнакомой для вас местности, лучше оставаться в машине, вызвать помощь по телефону или ждать, пока по дороге пройдет другой автомобиль»,