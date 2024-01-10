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Свердловское МЧС продлило предупреждение об аномальных морозах до 15 января
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Спасатели продлили предупреждение об аномальных морозах в Свердловской области до 15 января. В регионе ожидается понижение температуры воздуха до -40°C.
При возникновении ЧП необходимо звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».
«Автомобилистам рекомендуется ограничить на период холодов использование личного транспорта. При длительной стоянке автомобиля в условиях низких температур двигатель автомобиля может замерзнуть. Если машина заглохла вдали от населенного пункта или в незнакомой для вас местности, лучше оставаться в машине, вызвать помощь по телефону или ждать, пока по дороге пройдет другой автомобиль»,
– рекомендуют в МЧС.
При возникновении ЧП необходимо звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».
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