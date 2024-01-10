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Пропавшую в Ирбите пенсионерку нашли без признаков жизни
Фото: Вечерние ведомости
Пенсионерку, которую искали в Ирбите, нашли без признаков жизни. Женщина ушла из дома вечером во вторник, но родные обратились в полицию за помощью спустя почти сутки.
Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. Пожилая дама ушла из дома 9 января около 23.00. На следующей день, 10 января, примерно в 19.40 с просьбой разыскать пенсионерку в дежурную часть обратилась её дочь. Сотового телефона с собой у пожилой женщины не было.
Её нашли 11 января, но уже без признаков в жизни. Она находилась в районе коллективного сада «Сельский-2». При осмотре места происшествия признаков криминальной смерти пенсионерки сотрудники полиции не обнаружили, сказал Горелых. Старший помощник руководителя СК по региону Александр Шульга, заявил о начале процессуальной проверки.
Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. Пожилая дама ушла из дома 9 января около 23.00. На следующей день, 10 января, примерно в 19.40 с просьбой разыскать пенсионерку в дежурную часть обратилась её дочь. Сотового телефона с собой у пожилой женщины не было.
Её нашли 11 января, но уже без признаков в жизни. Она находилась в районе коллективного сада «Сельский-2». При осмотре места происшествия признаков криминальной смерти пенсионерки сотрудники полиции не обнаружили, сказал Горелых. Старший помощник руководителя СК по региону Александр Шульга, заявил о начале процессуальной проверки.
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