Водитель экскаватора умер на строительстве дороги в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Накануне, 10 января, на улице Рощинской умер пожилой водитель экскаватора. Несчастье с ним стряслось прямо во время работ по строительству современной дороги.По свидетельству коллег умершего, он трудился как обычно и признаков недомогания не проявлял. В момент, когда мужчина, управляя экскаватором, загружал спецоборудование в грузовик, ему вдруг стало плохо, он наклонился на руль, потерял сознание и почти сразу же скончался. Вызванные к месту происшествия врачи только констатировали смерть.По словам начальника пресс-службы главного управления МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, личность умершего была установлена по водительским правам. Скончавшийся родился в 1963 году, то есть, на момент смерти ему было 60 лет. Причина смерти будет установлена в ходе процессуальной проверки, которую, в связи со случившимся, организовал следственный отдел по Чкаловскому району города Екатеринбург СУ СК России по Свердловской области.К слову, дорога на Рощинской строится уже не первый год. Работы начались в 2022 году. Согласно проекту старую проезжую часть расширяют и перекрывают в соответствии с требованиям к современному дорожному полотну. Проект подразумевает так же установку электроосвещения, прокладку дождевой канализации и оформление газонов. Прежнее дорожное полотно представляло здесь плотно подогнанные друг к другу бетонные плиты, по краям залитые асфальтом.