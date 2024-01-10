Минимум 47 торфяных пожаров продолжают действовать в Свердловской области

Зимой 2023/2024 впервые в России специалисты Уральской авиабазы интегрировали в систему мониторинга данные об очагах, полученные с помощью беспилотников и собираются применять, опять же впервые в России, новую технологию зимнего тушения торфяных пожаров — к некоторым очагам уже сделали подъезды для спецтехники. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя ГБУ СО "Уральская авиабаза" Илья Секерин.



Алиса Левина © Вечерние ведомости

В Свердловской области, несмотря на снежную и морозную зиму, продолжают гореть торфяники. Специалисты Уральской базы авиационной охраны лесов в ходе мониторинга зафиксировали минимум 47 очагов пожаров, которые необходимо ликвидировать до начала пожароопасного сезона, чтобы они не разгорелись весной и летом до угрожающих масштабов.Торфяники в регионе горели зимой и в предыдущие годы, однако в холодное время года ими никто не занимался. В результате весной огонь перекидывался на леса, приводя к разрушительным последствиям.После авиамониторинга определена очерёдность тушения торфяных пожаров. Очаги зафиксированы в ближайших к Екатеринбургу районах — Асбестовском, Берёзовском, Верхнепышминском, Невьянском, Режевском районах.