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Минимум 47 торфяных пожаров продолжают действовать в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области, несмотря на снежную и морозную зиму, продолжают гореть торфяники. Специалисты Уральской базы авиационной охраны лесов в ходе мониторинга зафиксировали минимум 47 очагов пожаров, которые необходимо ликвидировать до начала пожароопасного сезона, чтобы они не разгорелись весной и летом до угрожающих масштабов.
Торфяники в регионе горели зимой и в предыдущие годы, однако в холодное время года ими никто не занимался. В результате весной огонь перекидывался на леса, приводя к разрушительным последствиям.
После авиамониторинга определена очерёдность тушения торфяных пожаров. Очаги зафиксированы в ближайших к Екатеринбургу районах — Асбестовском, Берёзовском, Верхнепышминском, Невьянском, Режевском районах.
Торфяники в регионе горели зимой и в предыдущие годы, однако в холодное время года ими никто не занимался. В результате весной огонь перекидывался на леса, приводя к разрушительным последствиям.
Зимой 2023/2024 впервые в России специалисты Уральской авиабазы интегрировали в систему мониторинга данные об очагах, полученные с помощью беспилотников и собираются применять, опять же впервые в России, новую технологию зимнего тушения торфяных пожаров — к некоторым очагам уже сделали подъезды для спецтехники. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя ГБУ СО "Уральская авиабаза" Илья Секерин.
После авиамониторинга определена очерёдность тушения торфяных пожаров. Очаги зафиксированы в ближайших к Екатеринбургу районах — Асбестовском, Берёзовском, Верхнепышминском, Невьянском, Режевском районах.
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