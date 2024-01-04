Возрастное ограничение 18+
В Каменске-Уральском от переохлаждения погибла женщина
Фото: Вечерние ведомости
В Каменске-Уральском в одном из подъездов от переохлаждения скончалась женщина. Сейчас сотрудники полиции разыскивают её родственников.
Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, замерзающую женщину заметили на улице местные жители в минувший понедельник, 8 января. Она находилась во дворе дома №8 по улице Шестакова. Для того, чтобы женщина согрелась, заметившие её люди, занесли её в подъезд, после чего вызвали скорую, но гражданка скончалась до прибытия скорой.
Подчеркивается, что смерть не носит криминальный характер. Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть наступила в результате переохлаждения. Следственный комитет проводит проверку, сказал старший помощник руководителя свердловского СК Александр Шульга.
Погибшей на вид было лет 40-45. Она ростом 160-165 сантиметров, худощавого телосложения. Была одета в чёрные штаны, серую кофту и чёрные ботинки. Всех, кто может что-либо знать о личности умершей женщины, просят звонить по номеру «02».
Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, замерзающую женщину заметили на улице местные жители в минувший понедельник, 8 января. Она находилась во дворе дома №8 по улице Шестакова. Для того, чтобы женщина согрелась, заметившие её люди, занесли её в подъезд, после чего вызвали скорую, но гражданка скончалась до прибытия скорой.
Подчеркивается, что смерть не носит криминальный характер. Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть наступила в результате переохлаждения. Следственный комитет проводит проверку, сказал старший помощник руководителя свердловского СК Александр Шульга.
Погибшей на вид было лет 40-45. Она ростом 160-165 сантиметров, худощавого телосложения. Была одета в чёрные штаны, серую кофту и чёрные ботинки. Всех, кто может что-либо знать о личности умершей женщины, просят звонить по номеру «02».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Каменске-Уральском пьяный пешеход спровоцировал аварию
06 января 2024
06 января 2024