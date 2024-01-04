В Каменске-Уральском от переохлаждения погибла женщина

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Каменске-Уральском в одном из подъездов от переохлаждения скончалась женщина. Сейчас сотрудники полиции разыскивают её родственников.Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, замерзающую женщину заметили на улице местные жители в минувший понедельник, 8 января. Она находилась во дворе дома №8 по улице Шестакова. Для того, чтобы женщина согрелась, заметившие её люди, занесли её в подъезд, после чего вызвали скорую, но гражданка скончалась до прибытия скорой.Подчеркивается, что смерть не носит криминальный характер. Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть наступила в результате переохлаждения. Следственный комитет проводит проверку, сказал старший помощник руководителя свердловского СК Александр Шульга.Погибшей на вид было лет 40-45. Она ростом 160-165 сантиметров, худощавого телосложения. Была одета в чёрные штаны, серую кофту и чёрные ботинки. Всех, кто может что-либо знать о личности умершей женщины, просят звонить по номеру «02».