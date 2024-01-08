В Екатеринбурге устроивший ДТП водитель Subaru погубил свою пассажирку





– подытожили в пресс-группе. «А именно зимнюю скользкость в виде снежного наката. Для устранения выявленных недостатков в ГКУ СО "Управление автомобильных дорог" направлена рекомендация по очистке проезжей части в течение шести часов. По факту ДТП проводится расследование»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге 34-летний водитель Subaru погубил свою 31-летнюю пассажирку в ДТП на Серовском тракте. Женщина скончалась от полученных травм на месте происшествия.Авария, о которой идёт речь, произошла накануне утром, около 07.30. По предварительным данным, Subaru ехал со стороны ЕКАДа в сторону Донбасской, когда врезался в припаркованный с краю проезжей части грузовой Volvo. Пассажирка легкового автомобиля погибла, а водитель с тяжёлыми травмами был доставлен в больницу. Известно, что водитель Subaru, за 11 лет вождения привлекался к административной ответственности только один раз.По словам 54-летнего водителя Volvo, у которого за 36 лет стажа тоже одно нарушение правил дорожного движения, он остановился на Серовском тракте в 02.00, чтобы отдохнуть. Момент ДТП он не застал, так как в это время спал. Проснуться его заставил удар.Как сообщили в ГИБДД Екатеринбурга, выезжавшие на место госавтоинспекторы при осмотре места ДТП выявили недостатки дорожных условий.