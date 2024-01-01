Масса скорых приехала к вокзалу Екатеринбурга из вспышки инфекции со смертельным исходом в поезде

Виктор Кондратенко © Вечерние ведомости

Вечером 9 января к вокзалу станции Екатеринбург-Пассажирский приехало сразу несколько скорых. Очевидцы сообщают как минимум о 9 реанимобилях, подъехавших максимально близких к перрону.На табло на самом вокзале при этом горит информация о массовых задержках в движении поездов, следующих через Екатеринбург. Дольше всего задерживается поезд Москва – Чита. По информации источника «Вечерних ведомостей», в этом поезде из Москвы ехал ребёнок, который заболел и скончался с симптомами ОРВИ — маленькую девочку передали медикам в Кунгуре, но они не могли её спасти.Вероятно, медицинские работники стянуты на вокзал Екатеринбурга, чтобы проверить состояние пассажиров в поезде и исключить массовую вспышку инфекции. Напомним, в конце декабря группа детей, возвращавшихся из детского лагеря на Урале поездом Тюмень – Адлер, массово заболела простудным инфекционным заболеванием, одна 12-летняя пассажирка того поезда в результате скончалась.