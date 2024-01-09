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Сразу три грузовые машины попали в ДТП в Богдановиче
Стоп-кадр видео Госавтоинспекции Свердловской области / t.me/gibdd_66
Три грузовые машины «встретились» в городе Богданович Свердловской области. Виновник аварии с места происшествия отправился на больничную койку.
Дорожный инцидент произошёл 9 января на улице Пионерской в Богдановиче. Примерно в час дня водителю грузовой «Газели» понадобилось свернуть на другую улицу, которая по ходу движения была от него слева. При этом 68-летний мужчина почему-то решил не дожидаться, когда проедет более массивный грузовик марки «Мерседес» и, фактически, подставил под него свою машину. От удара «Газель» отбросило в сторону, на ещё одного участника движения.
Водители грузовиков «Мерседес» и «Ивеко» не пострадали. А вот нарушителя пришлось госпитализировать в хирургическое отделение Богдановичской центральной районной больницы. У него многочисленные травмы различной степени тяжести.
Дорожный инцидент произошёл 9 января на улице Пионерской в Богдановиче. Примерно в час дня водителю грузовой «Газели» понадобилось свернуть на другую улицу, которая по ходу движения была от него слева. При этом 68-летний мужчина почему-то решил не дожидаться, когда проедет более массивный грузовик марки «Мерседес» и, фактически, подставил под него свою машину. От удара «Газель» отбросило в сторону, на ещё одного участника движения.
Водители грузовиков «Мерседес» и «Ивеко» не пострадали. А вот нарушителя пришлось госпитализировать в хирургическое отделение Богдановичской центральной районной больницы. У него многочисленные травмы различной степени тяжести.
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