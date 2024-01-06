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На Белоярском водохранилище спасли косулю
Стоп-кадр видео из соцсетей
Уральские спасатели сегодня, 9 января, разместили в ВК-группе «ФГКУ «УРПСО МЧС России»» короткий видеоролик, увековечивающий момент спасения ими косули. Дело происходило на Белоярском водохранилище.
Представители Федерального государственного казенного учреждения «Уральский региональный поисково-спасательный отряд МЧС России» заметили косулю, которая находилась на замёрзшей поверхности Белоярского водохранилище. Судя по поведению животного, оно пыталось, но никак не могла добраться до берега. Двое спасателей подобрались к косуле и на руках донесли её до леса, где она, почувствовав под тонкими ножками более привычную поверхность, смогла передвигаться самостоятельно.
Зафиксированный уральскими спасателями на видео случай свидетельствует о том, что дикие животные даже в родной, природной среде оказываются беспомощными и нуждаются в посторонней подмоге. Не редкость, когда когда косули по зиме выбегают поверхности замёрзших озёр и попадают в скользкую ловушку — их копытца разъезжаются по льду, лишая животное возможности вернуться на берег. Похожий на сегодняшний случай произошёл, например, в прошлом феврале на Байкале. Сердобольным автомобилистам, заметившим спотыкающимся на льду молоденькую косулю пришлось за ножки катить бедолагу по льду до края озера.
Представители Федерального государственного казенного учреждения «Уральский региональный поисково-спасательный отряд МЧС России» заметили косулю, которая находилась на замёрзшей поверхности Белоярского водохранилище. Судя по поведению животного, оно пыталось, но никак не могла добраться до берега. Двое спасателей подобрались к косуле и на руках донесли её до леса, где она, почувствовав под тонкими ножками более привычную поверхность, смогла передвигаться самостоятельно.
Зафиксированный уральскими спасателями на видео случай свидетельствует о том, что дикие животные даже в родной, природной среде оказываются беспомощными и нуждаются в посторонней подмоге. Не редкость, когда когда косули по зиме выбегают поверхности замёрзших озёр и попадают в скользкую ловушку — их копытца разъезжаются по льду, лишая животное возможности вернуться на берег. Похожий на сегодняшний случай произошёл, например, в прошлом феврале на Байкале. Сердобольным автомобилистам, заметившим спотыкающимся на льду молоденькую косулю пришлось за ножки катить бедолагу по льду до края озера.
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