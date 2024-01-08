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В Нижнем Тагиле будут судить молодого водителя, обвиняемого в гибели его друзей в ДТП

13.59 Вторник, 9 января 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле будут судить водителя 2001 года рождения, которого обвиняют в смерти двух его друзей, погибших в результате аварии на Черноисточинском шоссе 4 ноября 2021 года.

По версии следствия, молодой человек в компании своих друзей, тогда ещё 21-летнего парня и 18-летней девушки, катался на машине своей матери с опасной скоростью. В какой-то момент парень решил перестроиться на крайнюю полосу, но из-за высокой скорости не справился с управлением и наехал на бордюрный камень, впоследствии чего врезался в опору рекламного щита.

«В результате преступной небрежности и нарушения правил дорожного движения пассажиры автомобиля – молодые парень и девушка – от полученных травм скончались на месте происшествия»,

– подчеркнули в свердловской прокуратуре.


Молодому водителю было предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности смерть двух лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Его дело будут рассматривать в Ленинском районном суде Нижнего Тагила.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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13:59 В Нижнем Тагиле будут судить молодого водителя, обвиняемого в гибели его друзей в ДТП
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12:05 Специалисты «Спецавтобазы» рассказали, куда екатеринбуржцам можно выбрасывать ёлки
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11:02 Жители свердловского посёлка заявили об отключении обогревавшей населённый пункт котельной
10:32 Екатеринбургская прокуратура заявила о многочисленных нарушениях при содержании городских дорог
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18:37 В Антитеррористической комиссии Свердловской области подтвердили инцидент со взрывным устройством возле станции Сан-Донато
18:26 В Уральской транспортной прокуратуре подтвердили инцидент со взрывным устройством на железнодорожных путях в Нижнем Тагиле
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