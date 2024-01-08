В Нижнем Тагиле будут судить молодого водителя, обвиняемого в гибели его друзей в ДТП





– подчеркнули в свердловской прокуратуре. «В результате преступной небрежности и нарушения правил дорожного движения пассажиры автомобиля – молодые парень и девушка – от полученных травм скончались на месте происшествия»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле будут судить водителя 2001 года рождения, которого обвиняют в смерти двух его друзей, погибших в результате аварии на Черноисточинском шоссе 4 ноября 2021 года.По версии следствия, молодой человек в компании своих друзей, тогда ещё 21-летнего парня и 18-летней девушки, катался на машине своей матери с опасной скоростью. В какой-то момент парень решил перестроиться на крайнюю полосу, но из-за высокой скорости не справился с управлением и наехал на бордюрный камень, впоследствии чего врезался в опору рекламного щита.Молодому водителю было предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности смерть двух лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Его дело будут рассматривать в Ленинском районном суде Нижнего Тагила.