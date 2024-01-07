Из-за ДТП на Челябинском тракте автомобилистам приходилось навещать Арамиль

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В городе Арамиль Свердловской области сегодня, 8 января, на дорогах было чуть оживлённее обычного. Причиной этого стала авария на Челябинском тракте из-за которой водителям приходилось направлять свои машины в объезд. А самым подходящим для этого и оказался Арамиль.Как сообщается в соцсетях, дорожно-транспортное происшествие случилось неподалёку от села Патруши на реке Арамилка. Там импортный кроссовер столкнулся с фурой. При столкновении фуру развернуло таким образом, что она перегородила проезжую часть. Проезд в сторону Челябинска стал невозможным.Из-за этой аварии на Челябинском тракте образовалась длинная пробка из грузовых и легковых машин. Выехать из неё и перестроить свой путь через Арамиль посчастливилось не всем, большинству пришлось ждать пока фуру не уберут с проезжей части.