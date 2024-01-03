В МВД обещают принять меры в отношении полицейского, который назвал «раздутым» инцидент с избиением девочки в Нижнем Тагиле

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В главке МВД по Свердловской области пообещали принять меры в отношении полицейского, назвавшего ситуацию с избиением пятиклассниками 11-летней девочки в Нижнем Тагиле «раздутой», сообщает «URA.RU».«Меры реагирования будут приняты в обязательном порядке», — цитирует «URA.RU» пресс-секретаря свердловского МВД Горелых.Ранее замначальник отдела полиции № 19 Нижнего Тагила Тарас Булгаков написал комментарий «раздули из ничего» под новостью об этом инциденте. На полицейского посыпалась критика и позже комментарий был удален.Братья-пятиклассники 29 декабря набросились на двух своих сверстников: мальчика и девочку. Нападение произошло около школы № 56 в Нижнем Тагиле. После избиения девочка оказалась в больнице с серьезными травмами.