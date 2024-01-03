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В МВД обещают принять меры в отношении полицейского, который назвал «раздутым» инцидент с избиением девочки в Нижнем Тагиле
Фото: Вечерние ведомости
В главке МВД по Свердловской области пообещали принять меры в отношении полицейского, назвавшего ситуацию с избиением пятиклассниками 11-летней девочки в Нижнем Тагиле «раздутой», сообщает «URA.RU».
«Меры реагирования будут приняты в обязательном порядке», — цитирует «URA.RU» пресс-секретаря свердловского МВД Горелых.
Ранее замначальник отдела полиции № 19 Нижнего Тагила Тарас Булгаков написал комментарий «раздули из ничего» под новостью об этом инциденте. На полицейского посыпалась критика и позже комментарий был удален.
Братья-пятиклассники 29 декабря набросились на двух своих сверстников: мальчика и девочку. Нападение произошло около школы № 56 в Нижнем Тагиле. После избиения девочка оказалась в больнице с серьезными травмами.
«Меры реагирования будут приняты в обязательном порядке», — цитирует «URA.RU» пресс-секретаря свердловского МВД Горелых.
Ранее замначальник отдела полиции № 19 Нижнего Тагила Тарас Булгаков написал комментарий «раздули из ничего» под новостью об этом инциденте. На полицейского посыпалась критика и позже комментарий был удален.
Братья-пятиклассники 29 декабря набросились на двух своих сверстников: мальчика и девочку. Нападение произошло около школы № 56 в Нижнем Тагиле. После избиения девочка оказалась в больнице с серьезными травмами.
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