Пьяный водитель устроил смертельную аварию на трассе «Екатеринбург — Алапаевск»

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

На 57 км автодороги «Екатеринбург — Алапаевск» сотрудники ГАИ разбираются в причинах ДТП со смертельным исходом.По предварительным данным, водитель «Шевроле Нива» находясь в состоянии алкогольного опьянения, превысил скорость, не справился с управлением, что привело к столкновению с «Форд Мондео» на встречной полосе, рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции региона.Пассажирка автомобиля «Шевроле Нива» погибла на месте. Семь пассажиров «Форд Мондео» получили травмы различной степени тяжести. Из них пять — дети 2,4,6,15,17 лет. Также известно, что несовершеннолетние перевозились с нарушениями ПДД. В машине было больше пассажиров, чем количество мест.