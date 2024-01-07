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Пьяный водитель устроил смертельную аварию на трассе «Екатеринбург — Алапаевск»
Фото: УГИБДД по Свердловской области
На 57 км автодороги «Екатеринбург — Алапаевск» сотрудники ГАИ разбираются в причинах ДТП со смертельным исходом.
По предварительным данным, водитель «Шевроле Нива» находясь в состоянии алкогольного опьянения, превысил скорость, не справился с управлением, что привело к столкновению с «Форд Мондео» на встречной полосе, рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции региона.
Пассажирка автомобиля «Шевроле Нива» погибла на месте. Семь пассажиров «Форд Мондео» получили травмы различной степени тяжести. Из них пять — дети 2,4,6,15,17 лет. Также известно, что несовершеннолетние перевозились с нарушениями ПДД. В машине было больше пассажиров, чем количество мест.
По предварительным данным, водитель «Шевроле Нива» находясь в состоянии алкогольного опьянения, превысил скорость, не справился с управлением, что привело к столкновению с «Форд Мондео» на встречной полосе, рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции региона.
Пассажирка автомобиля «Шевроле Нива» погибла на месте. Семь пассажиров «Форд Мондео» получили травмы различной степени тяжести. Из них пять — дети 2,4,6,15,17 лет. Также известно, что несовершеннолетние перевозились с нарушениями ПДД. В машине было больше пассажиров, чем количество мест.
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