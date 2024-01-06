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Глава СК взялся за дело об избиении шестилетнего ребенка матерью в Красноуральске
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки в связи со случаем избиения шестилетнего ребенка матерью в Красноуральске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
СК Свердловской области уже начал проверку по сообщению об истязании шестилетнего ребенка (ст. 117 УК РФ).
Ранее бабушка обратилась в СМИ, так как переживала за жизнь и здоровье внука, а органы опеки оставили без внимания ее заявление. О систематическом насилии со стороны матери, которая ранее отбывала наказание в местах лишения свободы, бабушке рассказал сам мальчик.
СК Свердловской области уже начал проверку по сообщению об истязании шестилетнего ребенка (ст. 117 УК РФ).
Ранее бабушка обратилась в СМИ, так как переживала за жизнь и здоровье внука, а органы опеки оставили без внимания ее заявление. О систематическом насилии со стороны матери, которая ранее отбывала наказание в местах лишения свободы, бабушке рассказал сам мальчик.
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