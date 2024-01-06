Глава СК взялся за дело об избиении шестилетнего ребенка матерью в Красноуральске

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки в связи со случаем избиения шестилетнего ребенка матерью в Красноуральске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.СК Свердловской области уже начал проверку по сообщению об истязании шестилетнего ребенка (ст. 117 УК РФ).Ранее бабушка обратилась в СМИ, так как переживала за жизнь и здоровье внука, а органы опеки оставили без внимания ее заявление. О систематическом насилии со стороны матери, которая ранее отбывала наказание в местах лишения свободы, бабушке рассказал сам мальчик.