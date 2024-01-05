В Красноуфимском округе в ДТП с участием ребёнка погиб человек

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На территории Красноуфимского округа произошла дорожная авария, унёсшая жизнь человека. В одной из двух столкнувшихся машин в момент ДТП находился несовершеннолетний.Погибший — пассажир автомобиля «Шевроле Нива». С наступлением темноты машина двигалась по трассе «Пермь-Екатеринбург», когда на 163 километре дороги столкнулась с «Ладой Грантой». Другие участники аварии — и водители обеих машин, и их пассажиры — получили травмы различной степени тяжести и им понадобилась медицинская помощь.Несовершеннолетний пассажир находился в автомобиле «Лада Гранта». При столкновении он тоже получил травмы.Как сообщает ГИБДД Свердловской области, по факту ДТП началось расследование. Причины аварии пока не называются.