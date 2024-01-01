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Крупный пожар ликвидировали спасатели на свердловской турбазе
Фото: МЧС
Вчера, 5 января, в Свердловской области на турбазе в селе Слобода Первоуральского городского округа вспыхнул крупный пожар, площадь которого составила 250 квадратных метров.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Росси по Свердловской области, информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 18.28, локализовать огонь удалось лишь спустя час, в 19.28, и потушить – в 21.30.
По данным регионального МЧС, в тушении были задействованы шесть единиц техники и 17 человек личного состава, в том числе добровольная пожарная команда соседнего посёлка Кузино.
Известно, что возгорание произошло в гаражном боксе. Работники самостоятельно эвакуировали имущество из горящего помещении. В результате инцидента сгорел гараж и пострадали квадроцикл и снегоход.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Росси по Свердловской области, информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 18.28, локализовать огонь удалось лишь спустя час, в 19.28, и потушить – в 21.30.
По данным регионального МЧС, в тушении были задействованы шесть единиц техники и 17 человек личного состава, в том числе добровольная пожарная команда соседнего посёлка Кузино.
Известно, что возгорание произошло в гаражном боксе. Работники самостоятельно эвакуировали имущество из горящего помещении. В результате инцидента сгорел гараж и пострадали квадроцикл и снегоход.
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