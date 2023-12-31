Возрастное ограничение 18+
Один человек погиб и один пострадал в ДТП на трассе Екатеринбург – Тюмень
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Свердловской области в Белоярском районе произошла авария, в результате которой один человек и ещё один пострадал. На месте работают экстренные службы.
Авария произошла на 41-м километре трассы Екатеринбург – Тюмень. По предварительным данным, водитель Haima при совершении обгона не справился с управлением, и его машину занесло. В результате он столкнулся с попутным грузовиком «МАЗ» с прицепом, сообщили «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области.
Подчеркивается, что на участке, где произошло ДТП, проехать сейчас невозможно. Грузовик перегородил дорогу в обе стороны.
Авария произошла на 41-м километре трассы Екатеринбург – Тюмень. По предварительным данным, водитель Haima при совершении обгона не справился с управлением, и его машину занесло. В результате он столкнулся с попутным грузовиком «МАЗ» с прицепом, сообщили «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области.
«В результате ДТП один человек погиб, ещё одному медики оказывают необходимую помощь»,
– сказали в пресс-группе.
Подчеркивается, что на участке, где произошло ДТП, проехать сейчас невозможно. Грузовик перегородил дорогу в обе стороны.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Взрослый и ребёнок пострадали в столкновении легковых автомобилей на свердловской трассе
31 декабря 2023
31 декабря 2023