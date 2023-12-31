Один человек погиб и один пострадал в ДТП на трассе Екатеринбург – Тюмень





– сказали в пресс-группе. «В результате ДТП один человек погиб, ещё одному медики оказывают необходимую помощь»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области в Белоярском районе произошла авария, в результате которой один человек и ещё один пострадал. На месте работают экстренные службы.Авария произошла на 41-м километре трассы Екатеринбург – Тюмень. По предварительным данным, водитель Haima при совершении обгона не справился с управлением, и его машину занесло. В результате он столкнулся с попутным грузовиком «МАЗ» с прицепом, сообщили «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области.Подчеркивается, что на участке, где произошло ДТП, проехать сейчас невозможно. Грузовик перегородил дорогу в обе стороны.