В Каменске-Уральском пьяный пешеход спровоцировал аварию

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Каменске-Уральский пьяный пешеход спровоцировал ДТП на перекрестке улиц Октябрьская – Белинского, угодив под машину. Пострадал в результате аварии только сам пешеход.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, дорожный инцидент произошёл накануне вечером. По предварительным данным, пьяный мужчина стал переходить через дорогу на запрещающий сигнал светофора и попал под колёса «Лады».В результате аварии 33-летний пешеход в состоянии алкогольного опьянения был доставлен в больницу. Там ему диагностировали травму ноги и ушибы. От госпитализации мужчина отказался. Его привлекли к административной ответственности за создание помех движению транспорта (по ч.1 ст.12.30 КоАП РФ), также в отношении него вынесено постановление за нарушение ПДД пешеходом (по ч.1 ст.12.29 КоАП РФ).Водителю «Лады» тоже досталось. 21-летнего молодого человека привлекли к ответственности за внесение изменений в конструкцию транспорта без согласования с ГИБДД (по ч.1 ст.12.5 КоАП РФ), а также в отношении него возбудили до об административной правонарушении за причинение вреда здоровью пешеходу (по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ).