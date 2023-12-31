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Два пациента новоуральской больницы погибли в пожаре

22.01 Пятница, 5 января 2024
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
В ночь с четверга на пятницу пожар случился в здании наркологического отделения больницы в Новоуральске. Есть погибшие и пострадавшие.

Возгорание возникло в 2 часа ночи в наркологическом отделении Центральной медико-санитарной части №31 ФМБА России. Медперсонал начал эвакуацию пациентов ещё до прибытия пожарных, но всех спасти не удалось. В итоге в огне погибли два человека, а ещё двое пострадали и были направлены в соседнее отделение больницы для медицинской помощи.

Как сообщает ВК-группа новоуральской газеты «Нейва», одной из пострадавших стала медсестра, которая принимала активное участие в эвакуации пациентов. У неё диагностированы сильные ожоги, поэтому было принято решение о срочном транспортировки пострадавшей в екатеринбургскую больницу. Сильно пострадала и одна из пациенток. Сейчас она находится в реанимации.

Причины и обстоятельства пожара расследуются. Имеются свидетельства, что его устроила одна из пациенток. Якобы женщина в неадекватном состоянии сумела поджечь бинты, которыми была привязана к кровати. Огонь быстро перекинулся на постельные принадлежности и распространился дальше. Произошло это в палате на четвёртом этаже.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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14:36 Выкинувшего младенца из окна екатеринбуржца отправили в СИЗО
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21:58 Стали известны новые подробности истории с убийством годовалого ребёнка в Екатеринбурге
17:42 Выехавший из Нижнего Тагила первый «полностью импортозамещённый» поезд РЖД сломался
17:07 Движение верхнепышминских трамваев восстановили
16:52 В Екатеринбурге двое неизвестных из подъезда похитили обувь
15:49 Пьяный екатеринбуржец выбросил годовалую ночь из окна пятого этажа
14:46 13 автомобилей столкнулись на трассе М5 между Екатеринбургом и Челябинском
13:39 Свердловское УГИБДД предупредило о сложной дорожной обстановке из-за снегопадов
13:33 Коммунальную аварию с «кипящим» подвалом в Первоуральске не могут ликвидировать четвёртые сутки
12:44 Свердловские власти опровергли дефицит хлеба в магазинах
12:02 В Екатеринбурге продолжаются рейды по постановке получивших гражданство иностранцев на воинский учёт
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