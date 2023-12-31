Два пациента новоуральской больницы погибли в пожаре

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В ночь с четверга на пятницу пожар случился в здании наркологического отделения больницы в Новоуральске. Есть погибшие и пострадавшие.Возгорание возникло в 2 часа ночи в наркологическом отделении Центральной медико-санитарной части №31 ФМБА России. Медперсонал начал эвакуацию пациентов ещё до прибытия пожарных, но всех спасти не удалось. В итоге в огне погибли два человека, а ещё двое пострадали и были направлены в соседнее отделение больницы для медицинской помощи.Как сообщает ВК-группа новоуральской газеты «Нейва», одной из пострадавших стала медсестра, которая принимала активное участие в эвакуации пациентов. У неё диагностированы сильные ожоги, поэтому было принято решение о срочном транспортировки пострадавшей в екатеринбургскую больницу. Сильно пострадала и одна из пациенток. Сейчас она находится в реанимации.Причины и обстоятельства пожара расследуются. Имеются свидетельства, что его устроила одна из пациенток. Якобы женщина в неадекватном состоянии сумела поджечь бинты, которыми была привязана к кровати. Огонь быстро перекинулся на постельные принадлежности и распространился дальше. Произошло это в палате на четвёртом этаже.