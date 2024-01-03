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В ДТП в посёлке Пышма пострадали четверо

15.26 Пятница, 5 января 2024
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области / t.me/gibdd_66
Дорожно-транспортная авария произошла сегодня, 5 января, на территории посёлка городского типа Пышма. Здесь на перекрёстке не смогли разъехаться две иномарки.

В первой половине дня, примерно в 10:00 машина марки «Сан Йонг» двигалась по пышминской улице Куйбышева. При въезде на трассу «Екатеринбург-Тюмень» 43-летний водитель иномарки нарушил правила дорожного движения, не дождавшись, когда по главной дороге проедет легковой автомобиль «Шевроле Ланос». В результате обе машины никуда уже не поехали, дожидаясь сотрудников Госавтоинспекции и машин «Скорой помощи».

Медицинская помощь понадобилась четырём участникам ДТП. Все четверо пострадавших во время столкновения находились в автомобиле «Сан Йонг». Это три женщины и 12-летний ребёнок. Все четверо с места происшествия были доставлены в Пышминскую центральную районную больницу.

По факту ДТП в посёлке городского типа Пышма проводится проверка, — сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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21:58 Стали известны новые подробности истории с убийством годовалого ребёнка в Екатеринбурге
17:42 Выехавший из Нижнего Тагила первый «полностью импортозамещённый» поезд РЖД сломался
17:07 Движение верхнепышминских трамваев восстановили
16:52 В Екатеринбурге двое неизвестных из подъезда похитили обувь
15:49 Пьяный екатеринбуржец выбросил годовалую ночь из окна пятого этажа
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13:39 Свердловское УГИБДД предупредило о сложной дорожной обстановке из-за снегопадов
13:33 Коммунальную аварию с «кипящим» подвалом в Первоуральске не могут ликвидировать четвёртые сутки
12:44 Свердловские власти опровергли дефицит хлеба в магазинах
12:02 В Екатеринбурге продолжаются рейды по постановке получивших гражданство иностранцев на воинский учёт
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09:55 Из-за коммунальной аварии на Эльмаше встали верхнепышминские трамваи
21:45 Хоккейный «Автомобилист» одержал волевую победу над соседями из Челябинска
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