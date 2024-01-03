В ДТП в посёлке Пышма пострадали четверо

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Дорожно-транспортная авария произошла сегодня, 5 января, на территории посёлка городского типа Пышма. Здесь на перекрёстке не смогли разъехаться две иномарки.В первой половине дня, примерно в 10:00 машина марки «Сан Йонг» двигалась по пышминской улице Куйбышева. При въезде на трассу «Екатеринбург-Тюмень» 43-летний водитель иномарки нарушил правила дорожного движения, не дождавшись, когда по главной дороге проедет легковой автомобиль «Шевроле Ланос». В результате обе машины никуда уже не поехали, дожидаясь сотрудников Госавтоинспекции и машин «Скорой помощи».Медицинская помощь понадобилась четырём участникам ДТП. Все четверо пострадавших во время столкновения находились в автомобиле «Сан Йонг». Это три женщины и 12-летний ребёнок. Все четверо с места происшествия были доставлены в Пышминскую центральную районную больницу.По факту ДТП в посёлке городского типа Пышма проводится проверка, — сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.