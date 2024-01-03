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Коммунальную аварию с «кипящим» подвалом в Первоуральске не могут ликвидировать четвёртые сутки
Фото: читатель Вечерних ведомостей
Коммунальную аварию с «парящим» подвалом в Первоуральске не могут ликвидировать с прошлого года. Впервые о кипящем подвале дома по улице Трубников, 46Б жители Первоуральска написали днём 31 декабря, попутно пожаловавшись на отсутствие отопления и горячей воды в этой 12-этажке.
Как сообщают «Вечерним ведомостям» жильцы дома, по состоянию на 4 января авария до сих пор не ликвидирована. За это время из-за «кипящего» подавала стены дома покрылись толстым слоем инея, перестали закрываться некоторые двери, а домофоны вышли из строя. Жильцы опасаются, что сложившаяся ситуация может стать причиной короткого замыкания.
По свидетельствам очевидцев, наблюдающих за работой ремонтной бригады, воду откачивали несколько раз, но она прибывает снова, и ремонтники не могут установить — откуда.
Специалисты правительственного проекта «Объясняем.рф», сообщили «Вечерним ведомостям», что по состоянию на 4 января ПАО «Т Плюс» проводит работы по устранению затопления в подвальном помещении по улице Трубников, дома 46Б и 46В, в связи с чем будет кратковременное отключение горячей воды и отопления по этим адресам. «Специалисты принимают все меры, чтобы завершить работы как можно скорее» — добавили в «Объясняем.рф».
В самом ПАО «Т Плюс» так прокомментировали ситуацию:
Видео: читатель Вечерних ведомостей
Как сообщают «Вечерним ведомостям» жильцы дома, по состоянию на 4 января авария до сих пор не ликвидирована. За это время из-за «кипящего» подавала стены дома покрылись толстым слоем инея, перестали закрываться некоторые двери, а домофоны вышли из строя. Жильцы опасаются, что сложившаяся ситуация может стать причиной короткого замыкания.
Видео: читатель Вечерних ведомостей
По свидетельствам очевидцев, наблюдающих за работой ремонтной бригады, воду откачивали несколько раз, но она прибывает снова, и ремонтники не могут установить — откуда.
Видео: читатель Вечерних ведомостей
Специалисты правительственного проекта «Объясняем.рф», сообщили «Вечерним ведомостям», что по состоянию на 4 января ПАО «Т Плюс» проводит работы по устранению затопления в подвальном помещении по улице Трубников, дома 46Б и 46В, в связи с чем будет кратковременное отключение горячей воды и отопления по этим адресам. «Специалисты принимают все меры, чтобы завершить работы как можно скорее» — добавили в «Объясняем.рф».
В самом ПАО «Т Плюс» так прокомментировали ситуацию:
Ремонтная бригада Первоуральских тепловых сетей восстанавливает трубопровод на ул. Трубников 46 Б. Сегодня на месте повреждения работали 4 специалиста ПТС, привлечено 3 единицы специализированной техники. На данный момент вода из подвала откачана, повреждение найдено. Завтра бригада начнет устранение повреждения. Подача тепла и горячей воды в доме восстановлена,
— сказал «Вечерним ведомостям» официальный представитель «Т Плюс»
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