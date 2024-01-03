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Коммунальную аварию с «кипящим» подвалом в Первоуральске не могут ликвидировать четвёртые сутки

13.33 Четверг, 4 января 2024
Фото: читатель Вечерних ведомостей
Коммунальную аварию с «парящим» подвалом в Первоуральске не могут ликвидировать с прошлого года. Впервые о кипящем подвале дома по улице Трубников, 46Б жители Первоуральска написали днём 31 декабря, попутно пожаловавшись на отсутствие отопления и горячей воды в этой 12-этажке.


Видео: читатель Вечерних ведомостей


Как сообщают «Вечерним ведомостям» жильцы дома, по состоянию на 4 января авария до сих пор не ликвидирована. За это время из-за «кипящего» подавала стены дома покрылись толстым слоем инея, перестали закрываться некоторые двери, а домофоны вышли из строя. Жильцы опасаются, что сложившаяся ситуация может стать причиной короткого замыкания.


Видео: читатель Вечерних ведомостей


По свидетельствам очевидцев, наблюдающих за работой ремонтной бригады, воду откачивали несколько раз, но она прибывает снова, и ремонтники не могут установить — откуда.


Видео: читатель Вечерних ведомостей


Специалисты правительственного проекта «Объясняем.рф», сообщили «Вечерним ведомостям», что по состоянию на 4 января ПАО «Т Плюс» проводит работы по устранению затопления в подвальном помещении по улице Трубников, дома 46Б и 46В, в связи с чем будет кратковременное отключение горячей воды и отопления по этим адресам. «Специалисты принимают все меры, чтобы завершить работы как можно скорее» — добавили в «Объясняем.рф».

В самом ПАО «Т Плюс» так прокомментировали ситуацию:

Ремонтная бригада Первоуральских тепловых сетей восстанавливает трубопровод на ул. Трубников 46 Б. Сегодня на месте повреждения работали 4 специалиста ПТС, привлечено 3 единицы специализированной техники. На данный момент вода из подвала откачана, повреждение найдено. Завтра бригада начнет устранение повреждения. Подача тепла и горячей воды в доме восстановлена,

— сказал «Вечерним ведомостям» официальный представитель «Т Плюс»



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Владислав Постников © Вечерние ведомости


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16:52 В Екатеринбурге двое неизвестных из подъезда похитили обувь
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13:39 Свердловское УГИБДД предупредило о сложной дорожной обстановке из-за снегопадов
13:33 Коммунальную аварию с «кипящим» подвалом в Первоуральске не могут ликвидировать четвёртые сутки
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21:45 Хоккейный «Автомобилист» одержал волевую победу над соседями из Челябинска
20:51 В посёлке Новоуткинск иномарка сбила 16-летнюю девушку
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17:39 Сысерсткий музей маленького Бажова приглашает на святки
16:17 Двух карманников поймала полиция Екатеринбурга в первые дни 2024 года
14:37 Сотрудники свердловской ГИБДД за второй день 2024 года отловили более 70 нарушителей
14:16 Братья-школьники избили двух детей в Нижнем Тагиле
13:41 Поэтический мастер-класс проведут в Ельцин Центре
13:21 На 2024 год РЭК «подарила» екатеринбуржцем рост тарифа на вывоз мусора
13:15 Зарезавший мужчину ножом у «Гринвича» житель Екатеринбурга помещён в СИЗО до 29 февраля
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11:51 Приговорённый к 9,5 годам колонии экс-начальник екатеринбургского УМВД погиб в зоне боевых действий
11:01 В пригородный поезд из Челябинска в Екатеринбург продали билетов больше, чем было мест
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