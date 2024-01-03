Коммунальную аварию с «кипящим» подвалом в Первоуральске не могут ликвидировать четвёртые сутки

— сказал «Вечерним ведомостям» официальный представитель «Т Плюс»

Ремонтная бригада Первоуральских тепловых сетей восстанавливает трубопровод на ул. Трубников 46 Б. Сегодня на месте повреждения работали 4 специалиста ПТС, привлечено 3 единицы специализированной техники. На данный момент вода из подвала откачана, повреждение найдено. Завтра бригада начнет устранение повреждения. Подача тепла и горячей воды в доме восстановлена,