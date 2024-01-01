Возрастное ограничение 18+
Отреставрированный 7 лет назад памятник горел в предновогодний вечер в Екатеринбурге
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
В Екатеринбурге вечером 31 декабря произошёл пожар в ресторане Gosti, расположенном в бывшей усадьбе купцов Ермолаевых — памятнике архитектуры регионального значения.
Здание по адресу Сакко и Ванцетти, 58а загорелось около 6 часов вечера 31 декабря. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. В момент возгорания в здании находилось 20 человек, все они самостоятельно эвакуировались до прибытия экстренных служб, обошлось без пострадавших. В МЧС сообщили, что в 18.37 пожар был локализован, в 18.48 горение полностью ликвидировано. В тушении принимали участие 21 человек и шесть единиц спецтехники. О причинах пожара в МЧС пока ничего не сообщали.
Усадьба Ермолаевых была отреставрирована в 2016 году, с тех пор в ней работали несколько ресторанов — заведения закрывались и сменяли друг друга из-за плохой посещаемости. Бистро грузинской кухни Gosti было открыто ресторатором Евгенией Левандовской.
Главный дом усадьбы Ермолаевых был построен в 1900-е годы. В 1922-1933 годах в нём жил жил профессор горного института Петр Соболевский, известный в качестве создателя новой научной дисциплины — геометрии недр. Градозащитник, председатель общественной организации «Уральский хронотоп» Олег Букин написал в своём телеграм-канале, что после пожара зданию нужны срочные противоаварийные работы.
Здание по адресу Сакко и Ванцетти, 58а загорелось около 6 часов вечера 31 декабря. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. В момент возгорания в здании находилось 20 человек, все они самостоятельно эвакуировались до прибытия экстренных служб, обошлось без пострадавших. В МЧС сообщили, что в 18.37 пожар был локализован, в 18.48 горение полностью ликвидировано. В тушении принимали участие 21 человек и шесть единиц спецтехники. О причинах пожара в МЧС пока ничего не сообщали.
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Усадьба Ермолаевых была отреставрирована в 2016 году, с тех пор в ней работали несколько ресторанов — заведения закрывались и сменяли друг друга из-за плохой посещаемости. Бистро грузинской кухни Gosti было открыто ресторатором Евгенией Левандовской.
Главный дом усадьбы Ермолаевых был построен в 1900-е годы. В 1922-1933 годах в нём жил жил профессор горного института Петр Соболевский, известный в качестве создателя новой научной дисциплины — геометрии недр. Градозащитник, председатель общественной организации «Уральский хронотоп» Олег Букин написал в своём телеграм-канале, что после пожара зданию нужны срочные противоаварийные работы.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
«Праздничный» пожар тушили в Первоуральске
01 января 2024
01 января 2024