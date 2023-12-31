В посёлке Новоуткинск иномарка сбила 16-летнюю девушку

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Этим вечером дорожно-транспорное происшествие с участием 16-летнего пешехода случилось в посёлке Новоуткинск Первоуральского района. Девушку сбил автомобиль марки «Рено Симбол».Девушка 2007 года рождения пострадала при попытке пересечь улицу Партизан. И хоть проезжую часть она переходила по всем правилам дорожного движения и в положенном месте — на нерегулируемом пешеходном переходе — от несчастья её это не спасло. Сидевший за рулём иномарки 28-летний водитель «забыл» сбавить перед пешеходным переходом скорость и пропустить человека.Пострадавшая была доставлена в городскую больницу Первоуральска. У неё обнаружены травмы головы и спины. На водителя же составлен административный материал по статье 12.18 КоАП РФ («непредоставление преимущества пешеходу»), а по статье 12.24 КоАП («причинение вреда здоровью пешеходу») вынесено определение, — сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.