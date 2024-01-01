Коммунальные аварии продолжают преследовать свердловчан в едва начавшемся году

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Конец прошлого года многие жители населённых пунктов Свердловской области запомнят многочисленными бытовыми авариями, некоторые из которых были вызваны снегопадами и аномальными холодами. У кого-то в домах лопались трубы, где-то пропадало «искричество», кто-то оставался без тепла. В новом, 2024 году долго «скучать» без таких происшествий не пришлось.В Первоуральске затопило холодной воды подвалы сразу нескольких дворов в центральной части города. Причина — коммунальная авария, для устранения которой пришлось отключать водоснабжение у дюжины жилых домов. Это коснулось строений на улицах Ленина, Энгельса и Малышева. И если водоснабжение удалось восстановить довольно быстро, коммунальщикам предстоит ещё повозиться со стихийным «катком» возникшем на месте потопа.На другой улице Первоуральска меж тем возникла проблема с горячей водой. Кипяток залил подвал дома на улице Трубников. За несколько дней, пар от «кипятящегося» подвала резко повысил уровень влажности во всём строении и разукрасил его стены, двери и прочие поверхностями узорами инея. Из-за влаги начали выходить из строя электроприборы в квартирах.Проблемы с электроприборами возникли и у жителей сысертского посёлка Новофомино. Как сообщает телеграм-канал «Инцидент. Екатеринбург», там уже долгое время наблюдается недостача напряжения в электросетях. Ситуация обострилась сейчас, когда на область снова накатили холода. Сельчане пытаются обогревать дома электроприборами, создавая дополнительную нагрузку на сеть. Во многих случаях электрические обогревательные приборы попросту не включаются. Люди рискуют остаться посреди январской ночи без тепла.