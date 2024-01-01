Сотрудники свердловской ГИБДД за второй день 2024 года отловили более 70 нарушителей

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

За 2 января 2024 года сотрудники ГИБДД Свердловской области отстранили от управления транспортом 74 автомобилистов, — сообщает ведомство. Такой богатый «урожай» стал результатом рейдов «Стоп-контроля».Рейды «Стоп-контроля» направлены на обеспечение безопасности участников дорожного и исключения из процесса движения опасных водителей. Необходимость таких мероприятий особенно остро чувствуется в период новогодних праздников, когда уральцы забывают о правилах дорожного движения, а что хуже — о собственной безопасности и о безопасности окружающих. Количество пьяных, пойманных за рулём, в праздничные дни резко увеличивается.Один из таких «наотмечавшихся» устроил дорожно-транспортное происшествие в Серове. За час до полуночи он ехал по улице Орджоникидзе на своём «Фольксваген Поло» и врезался на нём в «Тойоту». И хоть при беседе с госавтоинспекторами 37-летний мужчина утверждал, что не употреблял алкоголя, процедура освидетельствования показала иное.По сводкам областной Госавтоинспекции из 74 автомобилистов, отстранённых 2 января от управления транспортными средствами, 29 за рулём находились в нетрезвом состоянии. Пятерых из них за таким нарушением ловят уже не в первый раз.