В потёмках встречали Новый год жители одного из домов в Среднеуральске

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Аварии на электросетях никогда не бывают кстати. Но та, что случилась на улице Бахтеева в Среднеуральске, случилась особенно не вовремя. Ведь произошла она накануне Нового года, за два часа до боя курантов.В 22:00 в последний день уходящего года во тьму погрузился дом №23А на улице Бахтеева. Но перед тем, как приехали дежурные электрики, сюда наведались пожарные. Им пришлось тушить электрощитовую в подвальном помещении здания. Но и после устранения возгорания электричество в дом не вернулось: дежурные ремонтники то ли не смогли экстренно наладить электроснабжение здания, то ли не захотели возиться в новогоднюю ночь.Жильцы дома Новый год встречали в потёмках. Но и на следующий день, если верить сообщению в телеграм-канале «Инцидент. Екатеринбург», электричество в здание не вернулось.