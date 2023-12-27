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Заминка в расписании поездов произошла накануне на станции Екатеринбург-Пассажирский
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В последний день 2023 года сбился график в движении поездов на станции Екатеринбург-Пассажирский Свердловской железной дороги. Вовремя не отправился в путь пассажирский поезда №116 сообщением Адлер-Томск.
Причиной задержки отправления поезда «Адлер-Томск» стала поломка локомотива совсем другого поезда. Техническая неисправность обнаружилась в дороге, на участке пути «Красноуральск-Дружинино» Горьковской железной дороги. И пока эта заминка не была устранена, невозможно было выпустить из Екатеринбурга «адлерский» поезд.
Время задержки составило почти час. По расписанию поезд должен был выйти со станции «Екатеринбур-Пассажирский» в 07:03, а фактически в
путь отправился в 07:58. В связи с этим Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей и о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Причиной задержки отправления поезда «Адлер-Томск» стала поломка локомотива совсем другого поезда. Техническая неисправность обнаружилась в дороге, на участке пути «Красноуральск-Дружинино» Горьковской железной дороги. И пока эта заминка не была устранена, невозможно было выпустить из Екатеринбурга «адлерский» поезд.
Время задержки составило почти час. По расписанию поезд должен был выйти со станции «Екатеринбур-Пассажирский» в 07:03, а фактически в
путь отправился в 07:58. В связи с этим Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей и о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
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