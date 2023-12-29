Несколько сосёночек решил украсть с могил мемориала Романовых

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На территорию Мемориала Романовых в преддверии новогодних праздников повадились «чёрные лесорубы». Они заприметили молодые сосёнки и решили забрать их домой, чтобы нарядить вместо ёлок.Незаконную вырубку пресекли представители благотворительного фонда «Мемориал Романовых». В субботу, 30 декабря, они застали за злодеянием мужчину, который представился жителем Шувакиша, и передали его в отделение полиции. «Чёрный лесоруб», однако, успел срубить минимум три сосны с могилы царских детей, а одну из сосёнок даже уволок за территорию лесопарка.Количество срубленных сосёнок вызывает сомнение, что злоумышленник всего-лишь хотел порадовать своих деток лесной красавицей. Вероятно, часть срубленных деревьев он намеревался продать.Описанный случай — не единственная попытка «новогоднюю ёлку» раздобыть на территории захоронений членов царской семьи. Руководитель благотворительного фонда Мемориал Романовых Илья Коровин напоминает, что такая деятельность — незаконна. На запрет спиливать деревья указывают и таблички с информацией о правилах нахождения на территории Мемориала. Но, похоже, некоторые уральцы одичали настолько, что разучились читать.