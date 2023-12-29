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«Праздничный» пожар тушили в Первоуральске
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
За полтора часа до наступления Нового года в первоуральским пожарным пришлось отвоёвывать здание. Причина у пожара тоже оказалась «праздничной».
Пожар в административном здании на улице Карла Маркса в Первоуральске возник из-за фейерверка. Жители города развлекались пиротехникой, отмечая встречу Нового года, и искра попала в здание, где и «занялась».
Несмотря на небольшой масштаб пожара — горело всего на одном квадратном метре — к вызову в пожарной части отнеслись предельно серьёзно и на место происшествия направили 3 единицы спецтехники и 7 человек личного состава. Огнеборцы справились с задачей всего за пару минут и успели вернуться до полуночи.
Пожар в административном здании на улице Карла Маркса в Первоуральске возник из-за фейерверка. Жители города развлекались пиротехникой, отмечая встречу Нового года, и искра попала в здание, где и «занялась».
Несмотря на небольшой масштаб пожара — горело всего на одном квадратном метре — к вызову в пожарной части отнеслись предельно серьёзно и на место происшествия направили 3 единицы спецтехники и 7 человек личного состава. Огнеборцы справились с задачей всего за пару минут и успели вернуться до полуночи.
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