«Праздничный» пожар тушили в Первоуральске

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

За полтора часа до наступления Нового года в первоуральским пожарным пришлось отвоёвывать здание. Причина у пожара тоже оказалась «праздничной».Пожар в административном здании на улице Карла Маркса в Первоуральске возник из-за фейерверка. Жители города развлекались пиротехникой, отмечая встречу Нового года, и искра попала в здание, где и «занялась».Несмотря на небольшой масштаб пожара — горело всего на одном квадратном метре — к вызову в пожарной части отнеслись предельно серьёзно и на место происшествия направили 3 единицы спецтехники и 7 человек личного состава. Огнеборцы справились с задачей всего за пару минут и успели вернуться до полуночи.