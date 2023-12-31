Госавтоинспекция Свердловской области обнародовала «пьяную» статистику

«В уходящем 2023 году в Свердловской области зарегистрировано 258 ДТП, которые совершили нетрезвые водители. По их вине погибли 70 человек, ещё 325 получили травмы различной степени тяжести. Если вдуматься в эти цифры, то масштабы просто поражают. Каждый третий нетрезвый водитель погубил человека, и еще каждому второму причинил травмы», — сообщила начальник пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Галина Кравченко.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

«Несмотря на частые рейды Госавтоинспекции и сплошные проверки транспорта по выявлению нетрезвых водителей, автомобилисты по-прежнему садятся за руль «подшофе»», — горько констатировали сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области в последний день 2023 года. И обнародовали соответствующую статистику.По данным ГИБДД Свердловской области, в ушедшем 2023 году было выявлено почти 11 тысяч фактов нахождения за рулем водителей в состоянии опьянения. Из них почти 1200 случаев, когда водители были пойманы пьяными за рулём повторно. По каждому из фактов были составлены административные протоколы, а в некоторых случаях возбуждены уголовные дела.Праздничные каникулы — не для автоинспекторов. В новогодние дни они продолжают следить за порядком на дорогах Екатеринбурга и Свердловской области, в том числе — для того, чтобы пресекать попытки уральцев покататься за рулём в нетрезвом состоянии.