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В смертельной аварии на трассе Екатеринбург-Серов погибли два человека
Фото: пресс-служба УГИБДД по Свердловской области
На 174 км трассы Екатеринбург-Серов произошла смертельная авария. Mitsubishi Lancer врезался на встречке в ВАЗ. Оба водителя погибли.
«По предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi Lancer при совершении маневра обгон, в нарушение ПДД, не убедился в безопасности, вследствие чего допустил столкновение с двигающейся навстречу автомашиной ВАЗ», – сообщает пресс-служба свердловской ГИБДД.
В отечественном автомобиле также находилось три пассажира, по данным ГИБДД, они находятся в больнице.
«Госавтоинспекция напоминает автомобилистам, что выезд на встречную полосу является одним из самых опасных маневров. Нарушение Правил дорожного движения при выезде на встречную полосу подвергает угрозе жизнь и здоровье всех участников дорожного движения, в связи с чем призываем не совершать необдуманные маневры и правильно оценивать дорожную ситуацию», – также указано в сообщении Госавтоинспекции, с надеждой на то, что водители задумаются о безопасности всех участников дорожного движения и свое лично.
«По предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi Lancer при совершении маневра обгон, в нарушение ПДД, не убедился в безопасности, вследствие чего допустил столкновение с двигающейся навстречу автомашиной ВАЗ», – сообщает пресс-служба свердловской ГИБДД.
В отечественном автомобиле также находилось три пассажира, по данным ГИБДД, они находятся в больнице.
«Госавтоинспекция напоминает автомобилистам, что выезд на встречную полосу является одним из самых опасных маневров. Нарушение Правил дорожного движения при выезде на встречную полосу подвергает угрозе жизнь и здоровье всех участников дорожного движения, в связи с чем призываем не совершать необдуманные маневры и правильно оценивать дорожную ситуацию», – также указано в сообщении Госавтоинспекции, с надеждой на то, что водители задумаются о безопасности всех участников дорожного движения и свое лично.
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