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Три тысячи жителей Первоуральска остались без тепла из-за коммунальной аварии
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Первоуральская прокуратура начала проверку после того как в ряде домов города пропало тепло после коммунальной аварии.
«По предварительной информации, накануне, 29 декабря 2023 года, около 17 час. 35 мин. произошло снижение давления в системе тепловодоснабжения городского округа Первоуральск по причине порыва на теплотрассе в районе ул. Комсомольская.
Приостановлена подача теплоснабжения жителям 28 многоквартирных домов, в которых проживает более 3 тыс. человек», – сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Специалисты ПАО «Т-Плюс» проводят ремонтные работы.
«В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет дана правовая оценка действиям администрации городского округа Первоуральск и должностных лиц ресурсоснабжающей организации ПАО «Т-Плюс» по организации бесперебойного обеспечения граждан коммунальными ресурсами», – рассказали в надзорном органе.
«По предварительной информации, накануне, 29 декабря 2023 года, около 17 час. 35 мин. произошло снижение давления в системе тепловодоснабжения городского округа Первоуральск по причине порыва на теплотрассе в районе ул. Комсомольская.
Приостановлена подача теплоснабжения жителям 28 многоквартирных домов, в которых проживает более 3 тыс. человек», – сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Специалисты ПАО «Т-Плюс» проводят ремонтные работы.
«В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет дана правовая оценка действиям администрации городского округа Первоуральск и должностных лиц ресурсоснабжающей организации ПАО «Т-Плюс» по организации бесперебойного обеспечения граждан коммунальными ресурсами», – рассказали в надзорном органе.
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